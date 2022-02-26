Zelenski kimdir? Ukrayna lideri Zelenski kim, kaç yaşında, hayatı nasıl?
Volodomir Zelenski kimdir, kaç yaşında? Dünyanın merak ettiği isim Zelenski oldu. Ukrayna lideri, savaşın etkisinde kalan Kiev'den ayrılmadı ve ordusuna liderlik ediyor. Birçok şehirde yerleşim yerlerinin de vurulduğu korkunç saldırının ardından Zelenski kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Ukrayna lideri Zelenski kimdir? Volodomir Zelenski kimdir? Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna lideri Zelenski, yaptığı açıklamalarla gündeme oturmaya devam ediyor. Zelenski son olarak Kiev sokaklarından video paylaşmış ve ülkesinde kalacağını belirtmişti. Peki; Ukrayna lideri Zelenski kimdir?
ZELENSKİ KİMDİR?
Volodimir Oleksandroviç Zelenski, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig, Ukrayna SSC, Sovyetler Birliği'nde dünyaya geldi. Yahudi bir ailede doğan Zelenski'nin babası Oleksandr Zelenski, Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör, annesi Rimma Zelenska ise mühendistir.
Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk bölümünde eğitim almıştır. Hukuk mezunu olan Zelenski profesyonel olarak hukuk mesleğini hiç yapmadı.
Bugün 44 yaşında olan ve senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenski'nin siyasi kariyeri 2015 yılında rol aldığı Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinden sonra başladı.
Zelenski, 2015'te Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı. Dizide canlandırdığı karakter, bir viral videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan otuzlu yaşlarında bir lise tarih öğretmeniydi.
Halkın Hizmetkârı partisi Mart 2018'de aynı adlı dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 çalışanları tarafından kuruldu.
Zelenski, 31 Aralık 2018'de 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasından altı ay öncesinde yapılan anketlerde bile Zelenski'nin adı ilk sıralarda geçiyordu. Kampanya dönemi boyunca Kvartal 95 ile gösterilere devam etti. Seçilmesi durumunda bir dönem başkanlık yapacağını açıkladı.
Aday olduğu 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve kazandı.
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