Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den direniş çağrısı: Ruslar ağır zayiata uğrayacak
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama yaptı. Halka seslenen Volodimir Zelenskiy, direniş çağrısı yaparak, "Ruslar ağır zayiata uğrayacak. Bu şeytan bir halkı yok etmek istiyor." dedi. Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi. Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıklamalarda bulundu.
Bodnar'ın açıklamaları şu şekilde:
Ukrayna tarafının yardım talebini ve boğazların kapatılması talebini, Dışişleri Bakanlığı'na Türk tarafına ilettim. Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö antlaşmasının 9.'uncu maddesi devreye koyulmalıdır.
Rusya şimdiden zor olan sonuçlar ile karşılaştı, borsa çöktü. Ne hızlı davranış ne de Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil. Seferberliğin yanı sıra da bölgesel birlik kuvvetlerimiz de ilgili askerleri topluyor, sivil halkımız kan bağışında bulunarak yapacaklarını yapıyorlar. Türkiye tarafsız kalmamalı.
Montrö antlaşması, boğazların kapatılmasında ilgili hukuki temelleri oluşturuyor. Türkiye'nin ilgili makamlarına taleplerimiz gönderildi. Yardım kapsamı mali insanı ve askeri yardımı kapsıyor.
Ukrayna, NATO üyesi olsaydı savaş çıkmazdı. NATO'ya üye ülkelerin hatayı düzeltme şansı var, Ukrayna'yı NATO'ya kabul edebilirler, Ukraynayı NATO' ya üye yaparlarsa, Ukrayna savaştan galip çıkar.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
DİRENİŞ ÇAĞRISI: ÜLKENİZİ SAVUNUN
Ukrayna kuzeyden güneye kadar hava saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Ordumuz ağır bir saldırı ile karşı karşıya.
Askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Eski ordu üyeleri ve görevlilieri de orduya çağırıyorum. Hepimiz geleceğimizi belirleyeceğiz. Lütfen gelip ordumuza katılın. Gerekirse kan dökülecek. Birbirimiz için çalışalım. Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşıyız. Ülkenizi savunun. Aynı zamanda bu zorlu koşullar altında her şirketin her işletmecinin de geleceğimizi belirmele durumu söz konusu olacak. Lütfen toplumumuz için çalışın.
SESİNİZİ RUSLAR OLARAK YÜKSELTEBİLİRSİNİZ
Ukrayna bankaları ve diğer bankalar gerekli rezervlere sahip. Tüm siyasetçilerimize ve bağımsızlığımızı savunanlara teşekkür etmek istiyorum.
Bugünden itibaren dünya tarihinden Rusya kötücül olarak anılacak. Rusya halkına da sesleniyorum. Rusya halkının da bir seçim şansı var. Rusya'daki herkes dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Sesinizi Ruslar olarak yükseltebilirsiniz.
Sevgili Ukrayna'nın güçlü vatandaşları, Rusya'da akrabaları bulunanlar hepiniz harekete geçin, hepimizin harekete geçmesi gerekiyor.
UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI
Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.
Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.
ZELENSKİY, DÜNYA LİDERLERİNİ PUTİN'E YAPTIRIM UYGULAMAYA ÇAĞIRDI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.
Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.
ZELENSKİY: SALDIRMAYACAĞIZ, KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ
Rusya'nın saldırısı sonrasında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukraynalıları 'panik yapmamaya' çağırdı, zafer sözü verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiğini de duyurdu.
Zelenskiy, ülkeye yönelik füze saldırıları olduğu yönündeki haberleri doğruladı. Zelenskiy, ülkesinin altyapılarına ve sınır muhafızlarına füze saldırıları düzenlediğini söyledi.
UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: BARIŞÇIL KENTLERE SALDIRI SÜRÜYOR
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Perşembe günü ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde patlamalar duyulduğunu vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "tam ölçekli bir işgal" başlatmakla suçladı.
Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında" dedi ve ekledi: "Bu bir saldırganlık savaşı. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalı. Şimdi harekete geçme zamanı."
"SAVAŞI DURDURUN"
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, Rusya başkanlığındaki Güvenlik Konseyi'ne ülkesine karşı "savaşı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapması" çağrısında bulundu.
Kyslytsya, şu anda konseyin dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın BM büyükelçisi Vassily Nebenzia'yı "Putin'i aramaya, (Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov'u (saldırganlığı) durdurmaya çağırmaya" çağırdı.
DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.
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