Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den direniş çağrısı: Ruslar ağır zayiata uğrayacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıklamalarda bulundu.

Bodnar'ın açıklamaları şu şekilde:

Ukrayna tarafının yardım talebini ve boğazların kapatılması talebini, Dışişleri Bakanlığı'na Türk tarafına ilettim. Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö antlaşmasının 9.'uncu maddesi devreye koyulmalıdır.

Rusya şimdiden zor olan sonuçlar ile karşılaştı, borsa çöktü. Ne hızlı davranış ne de Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil. Seferberliğin yanı sıra da bölgesel birlik kuvvetlerimiz de ilgili askerleri topluyor, sivil halkımız kan bağışında bulunarak yapacaklarını yapıyorlar. Türkiye tarafsız kalmamalı.

Montrö antlaşması, boğazların kapatılmasında ilgili hukuki temelleri oluşturuyor. Türkiye'nin ilgili makamlarına taleplerimiz gönderildi. Yardım kapsamı mali insanı ve askeri yardımı kapsıyor.

Ukrayna, NATO üyesi olsaydı savaş çıkmazdı. NATO'ya üye ülkelerin hatayı düzeltme şansı var, Ukrayna'yı NATO'ya kabul edebilirler, Ukraynayı NATO' ya üye yaparlarsa, Ukrayna savaştan galip çıkar.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

DİRENİŞ ÇAĞRISI: ÜLKENİZİ SAVUNUN

Ukrayna kuzeyden güneye kadar hava saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Ordumuz ağır bir saldırı ile karşı karşıya.

Askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Eski ordu üyeleri ve görevlilieri de orduya çağırıyorum. Hepimiz geleceğimizi belirleyeceğiz. Lütfen gelip ordumuza katılın. Gerekirse kan dökülecek. Birbirimiz için çalışalım. Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşıyız. Ülkenizi savunun. Aynı zamanda bu zorlu koşullar altında her şirketin her işletmecinin de geleceğimizi belirmele durumu söz konusu olacak. Lütfen toplumumuz için çalışın.