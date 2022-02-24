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Türk Hava Yolları Ukrayna seferlerini iptal etti

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Türk Hava Yolları Ukrayna seferlerini iptal etti

Son dakika haberine göre: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi: Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.

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