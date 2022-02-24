24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna "silah bırak" çağrısı!

Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna "silah bırak" çağrısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna silah bırak çağrısı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA