23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Afrika temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

Afrika temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Afrika temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından saat 06.47'de Ankara'ya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA