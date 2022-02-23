NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. NATO ülkeleri Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından merak konusu oldu. Ukrayna'yı desteklediklerini ifade eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada yaşanan olaylar karşısında bunu ciddi bir şekilde ortaya koyduklarını dile getirdi. İşte, NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. NATO ülkeleri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rusya - Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin konuşan Stoltenberg Ukrayna'yı desteklediklerini bir kez daha vurguladı. İşte, NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
UKRAYNA NATO ÜLKELERİ ARASINDA MI?
Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında bulunmamaktadır.
Geçtiğimiz sene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesi Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını açıklamıştı.
NATO NEDİR?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifak. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 29 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir.
NATO NE ZAMAN KURULDU? GENEL MERKEZİ NEREDEDİR?
NATO 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. NATO'nun genel merkez Belçika'nın Brüksel şehrindedir.
NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'DEN UKRAYNA AÇIKLAMASI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu." dedi.
NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?
NATO üyesi ülkeler şu şekilde:
ALMANYA (1955)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
BULGARİSTAN (2004)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
DANİMARKA (1949)
ESTONYA (2004)
FRANSA (1949)
HIRVATİSTAN (2009)
HOLLANDA (1949)
İSPANYA (1982)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
LÜKSEMBURG (1949)
MACARİSTAN (1999)
NORVEÇ (1949)
POLONYA (1999)
PORTEKİZ (1949)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)
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