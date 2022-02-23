Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de şehit oldu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Şehit Hayrettin Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
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