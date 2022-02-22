Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gine programını iptal etti! Yurda dönüş kararı alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Başkan Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek. Diğer yandan Erdoğan yarın çevrimiçi olarak NATO Liderler Zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika programı kapsamında ilk olarak Kongo'ya daha sonra da Senegal'e gitmişti. Senegal'de açılışa katılan Başkan Erdoğan'ın üçüncü durağı ise Gine olacaktı.
YARIN NATO ZİRVESİNE KATILACAK
Ancak Başkan Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti. Başkan Erdoğan'ın bu gece Türkiye'de olması bekleniyor. Programını iptal eden Başkan Erdoğan yarın çevrimiçi gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacak.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacaktır. Bu gerekçeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GİNE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile görüşme gerçekleştirdi." ifadelerini kullanıldı.
ZELENSKIY İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı.
Başkan Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.
Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.
RUSYA'NIN İŞGALİNE NE TEPKİ VERDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik ABD'nin provokatif açıklamalarının, Avrupalı liderlerin tansiyonun düşürülmesi girişimlerinden sonuç alınamadığının hatırlatılması ve "Türkiye'nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle Münih Konferansı'ndaki garipliklerin hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."
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