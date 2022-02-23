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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'den ayrıldı

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal’den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e yaptığı ziyaretin ardından TSİ 00.30'da ülkeden ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'ndan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli uğurladı.

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