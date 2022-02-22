Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin inşa ettiği stadyumun açılış törenine katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin tasarlayıp inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumunun açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan stadyumda düzenlenen açılış maçının santra vuruşunu gerçekleştirdi.
Afrika turu kapsamında Senegal'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin tasarımını tamamladığı ve inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu açılış törenine katıldı.
TÜRK ŞİRKETLERİ 17 AYDA TAMAMLADI
Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyum, bir Türk şirket tarafından 17 ayda tamamlandı. 2026 Yaz Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak 50 bin kişi kapasiteli stadyumun tasarımı da bir Türk mimarlık şirketine ait.
Stadyumda, Kasım 2020'de 42 yaşında hayatını kaybeden eski Senegalli milli futbolcu Papa Bouba Diop'un ismini taşıyan bir futbol müzesi de yer alıyor.
Yaklaşık 267 milyon dolara mal olan stadyum, 2000-2012 döneminde görev yapan 95 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in adını taşıyacak.
Stadın açılışına onur konuğu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.
Başta Senegal olmak üzere, Afrika spor çevrelerinde de yankı uyandıran açılışta FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir dönem Türkiye'de de top koşturmuş Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Nijeryalı eski futbolcu Jay Jay Okocha gibi Afrikalı eski oyuncular da hazır bulundu.
Senegal kamuoyunun haftalardır en önemli gündem maddesi olan açılış sonrasında, Afrikalı eski oyuncularla Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncuları gala maçı yaptı.
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