Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. İki liderin Rusya'nın tanıma kararını ele aldığı belirtildi.

İKİ LİDER ARASINDA NE KONUŞULDU?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ: "KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e giderken gündeme dair değerlendirmesinde , Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili olarak "Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz" demişti.

Erdoğan ayrıca, 'Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.' ifadelerini kullandı.