Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. İki liderin Rusya'nın tanıma kararını ele aldığı belirtildi.
İKİ LİDER ARASINDA NE KONUŞULDU?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ: "KABUL EDİLEMEZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e giderken gündeme dair değerlendirmesinde , Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili olarak "Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz" demişti.
Erdoğan ayrıca, 'Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.' ifadelerini kullandı.
ALMAYA'DAN İLK SOMUT YAPTIRIM
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vladimir Putin'in imzaladığı kararın ardından açıklama yaptı.
Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu söyleyen Scholz, uluslararası toplumun Rusya'nın hukuksuz adımına karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı, "Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli. Rusya'nın son adımları sonrasında Kuzey Akım 2'nin lisanslandırılması süreci ilerleyemez." ifadesini kullandı.
Gaz ithalatlarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirten Scholz ayrıca, daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda Rusya'yı uyardı.
İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.
"İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"
Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.
ABD'DEN DE YAPTIRIM GELMİŞTİ
Dün gece de Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.
AB İLK YAPTIRIM PAKETİ TEKLİFİNİN İÇERİĞİNİ AÇIKLADI
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketinin Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararını alanları, Rus ordusunu finanse eden bankaları, Rusya'nın AB sermaye ve mali piyasalarına erişim imkanlarını, ayrılıkçı bölgelerle ticareti hedef alacak şekilde hazırlandığını bildirdi.
AB Konseyi ve AB Komisyonu, Rusya'ya karşı bugün öğleden sonra alınması beklenen ilk yaptırım paketi hakkında ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının yasa dışı ve kabul edilemez olduğu, uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.
Bugün öğleden sonra düzenlenecek gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ilk yaptırım paketinin resmen sunulacağı belirtilen açıklamada, daha sonra pakete gecikmeden son halinin verileceği aktarıldı.
AB'nin hazırladığı yaptırım paketinin içeriğindeki öneriler "Rusya'nın yasa dışı kararlarını alanların, Rus ordusu ve ayrılıkçı bölgelerdeki operasyonları finanse eden bankaların, gerginliği tırmandırıcı ve saldırgan politikaların finansmanını sınırlandırmak için Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye piyasaları ile mali piyasa hizmetlerine erişim imkanlarının, sorumluların yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını hissetmeleri amacıyla ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretinin" hedef alınmasını kapsıyor.
Açıklamada, AB'nin gelişmeler ışığında daha sonraki aşamalarda ilave tedbirler almaya hazır olduğu, AB'nin Ukrayna'nın yanında durduğu vurgulandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu sabah Paris'teki açıklamasında, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının öğleden sonraki toplantısında yaptırım paketinin kapsamını belirleyeceğini, hızlı şekilde "ilk karşılığın" ne olacağına karar vereceğini söylemişti.
KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?
Kuzey Akım 2 projesi başladığı günden bu yana Avrupa Birliği'ni ikiye bölmüş durumda. Projeyle yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevkedilmesi hedefleniyordu.
Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar euroyu buluyor. ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalıştığını öne sürüyor.
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