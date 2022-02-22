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Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Afrika turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışını yapacak.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 15:50
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Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

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Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli bakanlar, değerli misafirler, sevgili vatandaşlarım, sevgili işçi kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birinize Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını iletmek istiyorum.

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Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini Dakar'da açtı. Bizim Afrika'yla yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi oldu. Bu güçlü bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, mimarisiyle, Türkiye'ye yakışır binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

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Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

SENEGAL STADYUMU'NUN AÇILIŞ TÖRENİNE DE İŞTİRAK EDECEĞİZ
11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, işbirliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz.

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Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, DÜNYADA ÖRNEK BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ BİNASINDAN BİRİ OLDU
Dakar Büyükelçiliğimiz yeni binalarıyla örnek binalarımızdan bir tanesi oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir büyükelçilik binasına kavuştular. Büyükelçiliğimizin kapıları Senegalli kardeşlerimize açıktır. Siz kardeşlerimizden değerleriyle büyük, vicdanıyla büyük bir devletin vatandaşı olduğunuzu bilerek hareket etmenizi bekliyoruz.