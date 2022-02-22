Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

SENEGAL STADYUMU'NUN AÇILIŞ TÖRENİNE DE İŞTİRAK EDECEĞİZ

11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, işbirliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz.