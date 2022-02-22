22 Şubat 2022, Salı
Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Afrika turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışını yapacak.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 15:50
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