Ukraynalı turistlerden çarpıcı açıklama! Ev ve arabalar satılıyor

Bankalarda paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar" dedi.