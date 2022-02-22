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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgal rotaları! 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı. Rusya'nın kararı Batı'da ve Ukrayna da tepkiye neden olurken, olası savaş endişelerini körükledi. Askeri analistler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıkladı. Peki "Rusya, Ukrayna'yı hangi noktalardan işgal edebilir?" ve "Olası bir Ukrayna-Rusya savaşı nasıl sonuçlanır?" İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 12:06
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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgal rotaları!

Rusya-Ukrayna krizi, geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı.

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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgal rotaları!

Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı sonrası Rus tanklarının Ukrayna topraklarına girdiği haberi, "olası Ukrayna Rusya savaşı başladı" şeklinde yorumlandı.

Bu yorum da Rusya'nın işgal rotalarını ön plana çıkardı.

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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgal rotaları!

Askeri analistler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıklarken olası işgal rotalarını şu şekilde belirledi;

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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgal rotaları!

BELARUS ROTASI

ABD merkezli CNA araştırma kuruluşundan Michael Kofman'a göre, Rusya'nın hedefi Ukrayna'da tam rejim değişikliği ise, kuzeyden bir saldırısı gerçekleştirmesi oldukça olası bir durum.

Rusya'nın, Belarus'ta uzun menzilli ortak askeri tatbikatlar için İskender kısa menzilli füzeler ve onlarca roketatarın yanı sıra Su-25 kara saldırı uçakları ve Su-35 avcı uçaklarıyla donatılmış 35 bin askeri bulunuyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgal rotaları!

KIRIM ROTASI

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry'ye göre, Rusya bir işgal başlatırsa, Kırım oldukça kesin bir yol.

Barry'ye göre, bir kara savaşı Ukrayna'nın derinliklerine hızla ilerlemeye çalışmak için yoğun topçu desteğine sahip güçlü zırhlı birlikler gerektirecek.
Ancak, Rusya'nın Kırım'dan Kiev'e ilerleyişi, Dinyeper Nehri'nin doğusunda çok sayıda Ukraynalı askeri mahsur bırakabilir.

Ayrıca Rus çıkarma gemileri, personel, zırhlı araçlar ve ana muharebe tanklarını konuşlandırma yeteneğine sahip.