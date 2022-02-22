Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? İşte Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgal rotaları!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı. Rusya'nın kararı Batı'da ve Ukrayna da tepkiye neden olurken, olası savaş endişelerini körükledi. Askeri analistler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıkladı. Peki "Rusya, Ukrayna'yı hangi noktalardan işgal edebilir?" ve "Olası bir Ukrayna-Rusya savaşı nasıl sonuçlanır?" İşte haberin detayları...