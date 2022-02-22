UEFA’dan Rusya-Ukrayna açıklaması! Finalin yeri değişecek mi?

TÜRKİYE'DEN DE ALINMIŞTI

Finalin yapılacağı şehre 60 milyon sterlinden daha fazla kazandıracak olan turnuva, 2021 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'nin kırmızı listede olmasından dolayı Portekiz'in Porto şehrinde gerçekleşmişti.