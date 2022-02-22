UEFA'dan Rusya-Ukrayna açıklaması! Finalin yeri değişecek mi?
Şampiyonlar Ligi finalinin Zenit'te oynanması kararının çıkması muhtemel Rusya-Ukrayna savaşı ile askıya alınacağı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Daily Mirror'da çıkan haberde alternatif ülkeler arayışına girildiği belirtildi.
Rusya-Ukrayna arasında giderek artan tehlikeli gerilim futbolu da esir aldı. Rusya'nın Zenit şehrinde yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının başka bir ülkeye verilmesi gerektiği gündeme geldi.
Rusya'yla Ukrayna arasındaki kriz futbolu da vurdu. İngiliz basını Daily Mirror'da çıkan haberlere göre UEFA, St. Petersburg' da oynanması planlanan final, organizasyonunun tehlikeye girebileceğinden ötürü alternatif ülkeler arayışına girdi.
TÜRKİYE'DEN DE ALINMIŞTI
Finalin yapılacağı şehre 60 milyon sterlinden daha fazla kazandıracak olan turnuva, 2021 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'nin kırmızı listede olmasından dolayı Portekiz'in Porto şehrinde gerçekleşmişti.
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