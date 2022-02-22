22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?

SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?

SSCB ne zaman dağıldı? SSCB ülkeleri hangileri? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani kısaca SSCB dağıldıktan sonra irili ufaklı birçok ülke kurulmuştu. SSCB, 1922 yılında kurulan ve varlığını 1991 yılına kadar devam ettiren bir devlet olmuştu. Peki; SSCB ülkeleri hangileri?

SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı? Dağılmasından sonra birçok ülkenin kurulduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB yeniden gündem oldu. Putin'in açıklamaları sonrası arama motorlarında konuya ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

SSCB ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Ermenistan SSC

Azerbaycan SSC

Beyaz Rusya SSC

Estonya SSC

Gürcistan SSC

Kazakistan SSC

Kırgızistan SSC

Letonya SSC

Litvanya SSC

Moldova SSCB

Rusya SFSC

Tacikistan SSC

Türkmenistan SSC

Ukrayna SSC

Özbekistan SSC

SSCB NE ZAMAN DAĞILDI?

Tarih konusunda ilgili olanların çokça merak ettiği birlikler arasında bulunan SSCB, yakın tarihte yer alan ve 1.Dünya Savaşı zamanlarında Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen 1917 Ekim Devrimi ile dağılmasının ardından 1922 senesinde kurulan ve 1992 senesine kadar varlığını koruyabilen bir devletler birliğidir.

Yüzölçümü 22.403.000 km2 olarak 2.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük ülke olarak konumlandırılmış ve nüfusu olarak da 293.047.571 kişiyle üçüncü sırada listede yer almaktaydı. Ancak bu unvanlar fazla uzun sürmemiş ve 69. senesinde reformlar neticesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen dağılmıştır. Dağılmasının ardından da bağımsızlığını ilan eden 15 devletten 12'si tekrar bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturmuştur. SSCB başkenti Moskova ve para birimi Sovyet rublesi olarak belirlenmiştir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA