SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?

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SSCB NE ZAMAN DAĞILDI?

Tarih konusunda ilgili olanların çokça merak ettiği birlikler arasında bulunan SSCB, yakın tarihte yer alan ve 1.Dünya Savaşı zamanlarında Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen 1917 Ekim Devrimi ile dağılmasının ardından 1922 senesinde kurulan ve 1992 senesine kadar varlığını koruyabilen bir devletler birliğidir.

Yüzölçümü 22.403.000 km2 olarak 2.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük ülke olarak konumlandırılmış ve nüfusu olarak da 293.047.571 kişiyle üçüncü sırada listede yer almaktaydı. Ancak bu unvanlar fazla uzun sürmemiş ve 69. senesinde reformlar neticesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen dağılmıştır. Dağılmasının ardından da bağımsızlığını ilan eden 15 devletten 12'si tekrar bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturmuştur. SSCB başkenti Moskova ve para birimi Sovyet rublesi olarak belirlenmiştir.