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Son dakika: Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30’dan fazla değer kaybetti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30’dan fazla değer kaybetti

Son dakika haberine göre Rusya’da Moskova Borsası Ukrayna ile gerginliğin tırmanmaya başlamasından bu yana 22 Kasım 2022’ye kıyasla yüzde 31 değer kaybetti. MICEX dün yüzde 14’e yakın değer kaybederek Kasım 2008’den bu yana yaşanan en sert düşüş kayıtlara geçti.

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