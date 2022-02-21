Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Türk İHA’ları dünyanın en iyisi! SİHA mesajı: Türkiye dünyada ilk üçte

OLDUKÇA YÜKSEK KAPASİTELER

"Türkiye eskiden İsrail'den İHA alırdı ama yurt dışından gelen uçaklar otomatik olarak inip kalkamazdı ve İsrailli pilotlar insansız hava araçlarını manuel kontrol cihazı ile kaldırır ve indirirdi." diyen Bayraktar, Türkiye'nin ardından daha küçük hacimli İHA'larla başlayarak ülkede geliştirilen yazılımlar sayesinde uçakların otomatik iniş kalkış yapabildiğine dikkati çekti.

TB2'lerin dünyada en meşhur SİHA'lar olduğunu ve 16 ülkede çalıştığını dile getiren Bayraktar, "TB2'ler havada 27 saat kalarak yüzlerce kilometre menzile sahip, 130 kilogram ağırlık taşıyabiliyor, oldukça hassas akıllı askeri teçhizatla donanmış durumda." ifadesini kullandı.