Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor! Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi

Gökyüzündeki gururumuz silahlı ve silahsız insansız hava araçları. Onlar dünyadaki dengeleri yeniden şekillendirdi. Peki SİHA'ların başarısının sırrı ne? Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda önemli bir güç olmasının arkasındaki etken İHA ve SİHA'larla ilgili detaylar özel dosya haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN