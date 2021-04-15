15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor! Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi

Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor! Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2021 10:56
Güncelleme:15.04.2021 11:26
Gökyüzündeki gururumuz silahlı ve silahsız insansız hava araçları. Onlar dünyadaki dengeleri yeniden şekillendirdi. Peki SİHA'ların başarısının sırrı ne? Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda önemli bir güç olmasının arkasındaki etken İHA ve SİHA'larla ilgili detaylar özel dosya haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi
Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
İşte yeni tedbirler hakkında tüm merak edilenler
İşte yeni tedbirler hakkında tüm merak edilenler
ABD'den Karadeniz'e gemi geçiş iptali
ABD'den Karadeniz'e gemi geçiş iptali
Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni!
Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni!
Başika'daki Türk üssüne saldırının perde arkasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı
Başika'daki Türk üssüne saldırının perde arkasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı
Bakan Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması:
Bakan Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması:
Başika'da Türk üssüne kalleş saldırı!
Başika'da Türk üssüne kalleş saldırı!
ABD'den Karadeniz için savaş gemisi kararı
ABD'den Karadeniz için savaş gemisi kararı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sybiha A Haber'e açıklamalar
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sybiha A Haber'e açıklamalar
Vaka ve ölümlerde yeni zirve!
Vaka ve ölümlerde yeni zirve!
Başkan Erdoğan'dan aşı mesajı: Dünyada 6. sıradayız
Başkan Erdoğan'dan aşı mesajı: "Dünyada 6. sıradayız"
Daha Fazla Video Göster