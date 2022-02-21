Hasan Mandal kimdir, kaç yaşında? TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal kim?

Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.

Prof. Dr. Hasan Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Prof. Dr. Hasan Mandal, 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili oldu. 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdüren Hasan Mandal, aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yaptı.