Hasan Mandal kimdir, kaç yaşında? TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal kim?
TÜBİTAK yönetiminde bazı görev değişiklikleri meydana geldi. Kurum başkanlığına yeniden atanan isim ise Hasan Mandal oldu. Bu gelişmenin ardından Hasan Mandal kimdir sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586'ncı maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla TÜBİTAK'ın başına yeniden atanan Hasan Kartal kimdir, kaç yaşında? TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi. Prof. Dr. Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut atandı. Peki; Hasan Kartal kimdir?
HASAN KARTAL KİMDİR?
Hasan Mandal, 1965 yılında Eskişehir'de doğdu. 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hasan Mandal, 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını aldı.
Hasan Mandal, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Hasan Mandal1996'da doçent, 2001'de profesör unvanını aldı. Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünün isminin 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği olarak değişmesi ile 2002-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde akademisyenliğe devam etti. Ayrıca Hasan Mandal, 2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.
Prof. Dr. Hasan Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yaptı.
Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Prof. Dr. Hasan Mandal, 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili oldu. 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdüren Hasan Mandal, aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yaptı.
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