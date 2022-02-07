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Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Azerbaycan açıklaması

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Azerbaycan açıklaması

Son dakika haberleri... TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan tanıtımında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Biz birbirimizden ayrı düştüğümüzde, uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple, hep birlilte omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliğimiz tam bağımsızlık mücadelesine destek olacaktır." dedi.

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