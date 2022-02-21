Son dakika: HDP ve FETÖ’nün algı operasyonu çöktü! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi: İddialar tek tek incelendi





HASTA HÜKÜMLÜLER ÜZERİNDEN ALGI ÇABALARI

FETÖ'cüler "4'üncü evre akciğer kanseri Ahmet Zeki Özkan'ın hücrede yatak verilmeden yerde yatırıldığı" iddia etti. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 9 Şubat'ta alınan Özkan'ın, tüm sağlık kontrollerinin kurum hekimince yapıldığı ve ilaçlarının kontrollü bir şekilde hükümlüye teslim edildiği belirlenirken, kuruma ilk kabulü sonrasında kendisine yatak, yastık ve battaniye verildiği anlaşıldı. 13 Şubat'ta yapılan hükümlü Ayşe Gökkan'ın koronovirüse yakalandığı ancak tedavisinin yapılmadığına ilişkin haberler sonrasında yapılan araştırmada ise Gökhan'ın PCR testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe verdiği anlaşıldı.





HDP VE FETÖ KOL KOLA

Çoğunlukla HDP milletvekilleri tarafından başlatılan tüm bu iddialara organize şekilde FETÖ hesaplarından da yoğun destek geldiği gözlendiğinde, HDP ve FETÖ'nün kol kola Türkiye'ye karşı cezaevleri üzerinden algı oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.