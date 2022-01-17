Son dakika: Washington Post Bayraktar TB2'yi manşetten verdi: Düşmana korku veriyor
Son dakika haberine göre ABD basını Türk SİHA'sını konuşuyor... Bayraktar TB2'nin, geleneksel hava kuvvetlerinin maliyetinin sadece küçük bir bölümü ile ülkelere gizli/hayalet bir hava gücü sunduğu belirtilirken, Ukraynalı askeri uzman, "Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru" ifadelerini kullanırken, gazete Moskova'nın alarma geçtiğini yazdı.
ABD'nin Wahington Post gazetesi, Türkiye yapımı ileri teknoloji Bayraktar TB2'yi manşetine taşıdı.
ABD'nin Wahington Post gazetesi, Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerine dikkat çektiği haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Küçük mavi imleçin, yerdeki yerdeki bir hedefin üzerinde gezindiği dikkat çekti. Birkaç saniye sonra ise olay yerinden büyük bir duman yükseldiği görüldü.
Drone, Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinde Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kullanılan bir D-30 obüsünü imha ederken, iki kişinin de kaçtığı görüldü.
'SEKİZ YILDIR DEVAM EDEN ÇATIŞMALARDAN DAHA FAZLASI'
26 Ekim tarihinde, Bayraktar TB2 insansız hava aracından yapılan saldırı, Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık sekiz yıldır devam eden çatışmalardan daha fazlasını temsil ediyordu.
Rusya için bu, Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının ve Moskova'nın neden NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan gibi diğer eski Sovyet cumhuriyetleriyle tüm savunma işbirliğini sonlandırmasını talep ettiğinin bir başka işaretiydi."
Washington Post gazetesinde yayınlanan haberde, Javelin tanksavar füzeleri gibi ABD tarafından sağlanan silahların Ukrayna'nın cephaneliğinde sıklıkla manşetlere konu olduğu ifade edildi.
MOSKOVA'YI ALARMA GEÇİRDİ
Ancak Kiev'in Türkiye'den aldığı desteğin ise Moskova'yı alarma geçirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 drone'larının satın alınması sonrasında, Türkiye ve Ukrayna'nın drone'ların Ukrayna'da bir üretim tesisi kurmayı kabul ettiği vurgulandı.
Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets, "Bunun düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar yarattığını düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru."
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