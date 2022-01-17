Son dakika: Washington Post Bayraktar TB2’yi manşetten verdi: Düşmana korku veriyor

'SEKİZ YILDIR DEVAM EDEN ÇATIŞMALARDAN DAHA FAZLASI'

26 Ekim tarihinde, Bayraktar TB2 insansız hava aracından yapılan saldırı, Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık sekiz yıldır devam eden çatışmalardan daha fazlasını temsil ediyordu.

Rusya için bu, Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının ve Moskova'nın neden NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan gibi diğer eski Sovyet cumhuriyetleriyle tüm savunma işbirliğini sonlandırmasını talep ettiğinin bir başka işaretiydi."