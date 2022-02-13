Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Milli Savunma Bakanlığı ve Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuna boylarında sıra selviler..." ifadelerini kullandı.