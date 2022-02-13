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Haberler Galeri Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Milli Savunma Bakanlığı ve Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuna boylarında sıra selviler..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 16:17
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Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gözdesi Akıncı TİHA'nın görev uçuşunu paylaştı. Bakanlığın paylaşımının ardından Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından etkileşimde bulundu.

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Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine giren ve gücümüze güç katan Akıncı TİHA görev uçuşlarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Türk İHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımını retwetledi.

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Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımında "#AKINCI isminin hakkını veriyor, semalarımızda milyonlarca saat uçarak vermeye devam edecek inşallah..." ifadeleirne yer verdi.

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Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akıncı TİHA mesajı! Tuna boylarında sıra selviler

HALUK BAYRAKTAR'DAN TİHA MÜJDESİ

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sektörün 2021 yılında sergilediği performansı değerlendirdi.