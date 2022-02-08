Son dakika: Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye’den kardeş ülke Azerbaycan’a SİHA teklifi

TEKNOFEST'in bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Önce İstanbul'un sonra da Türkiye'nin sınırlarını aştı. Elbette yurt dışındaki ilk TEKNOFEST, can kardeşlerimizin olduğu Azerbaycan'da olsun istedik." dedi.

Sunumunun ardından şehit yakınları konuşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Bayraktar, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Selçuk Bayraktar, etkinlik sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 ve diğer insansız araçlarımızın teknolojilerini (Azerbaycan'la) geliştirmekle alakalı bir girişimimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar yüksek teknoloji yazılımlarla uçan uçaklar. Yazılımları ne kadar ileri olursa kabiliyetleri de o kadar fazla oluyor. Bu alanda çalışmak üzere bir girişimimiz olacak." dedi.