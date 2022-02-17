Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler konuştu: Mustafa Söylemez de tetiği çekti

ALANYA'DAN TEKNEYLE

Polis müfettişi Murat Bayram'ın verdiği bilgilere göre, tetikçiler Ada'ya Alanya'dan tekneyle yasadışı yollardan geldi. Hürriyet'in haberine göre, cinayete, Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan Mustafa Söylemez de katıldı. Söylemez, saldırının ardından kaçarken montunu ve ayakkabılarını Girne'nin Doğanköy bölgesindeki bir dere yatağına attı. Sarı ve Çiçek'in verdiği ifadeler doğrultusunda olay yerine yakın dere yatağında iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Söylemez'e ait olduğu öne sürülen mont ve ayakkabılar bulundu. KKTC polisi, mont ve ayakkabıları inceleme için Ankara'ya gönderdi. Kalaşnikoflar ve tabancanın incelemesi sürüyor.