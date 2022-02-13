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Haberler Galeri Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı cinayetinde flaş detay ortaya çıktı. Vücudundan tam 16 kurşun çıkan Falyalı kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Falyalı'nın olay gecesi yanında bulunan iki yakın koruması tutuklandı. İki ismin de 'Olay sırasında ateş etmedik' dedikleri aktarıldı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 12:31
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Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Kıbrıs alil Falyalı cinayetiyle ilgili dün akşam saatlerinde tutuklanan iki şahsın, olay gecesi Falyalı'yı takip eden koruma aracında bulunan yakın korumalar Türkistan Gülce ve Halil Işık olduğu ortaya çıktı.

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Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

HALİL FALYALI'NIN KORUMALARI: 'ATEŞ ETMEDİK'

Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede; olay sırasında ateş etmediklerini anlattı.

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Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

HALİL FALYALI CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR

Ancak iki ismin de olay gecesi ateş ettikleri ortaya çıktı.

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Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Bunun üzerine Halil Falyalı'nın yakın korumaları tutuklandı.

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Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yaşandı. Kumarhane işleten Halil Falyalı, çapraz ateşe alındı.