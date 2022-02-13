HaberlerGaleriHalil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı
Halil Falyalı’nın iki yakın koruması tutuklandı! Sır gecesiyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı cinayetinde flaş detay ortaya çıktı. Vücudundan tam 16 kurşun çıkan Falyalı kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Falyalı'nın olay gecesi yanında bulunan iki yakın koruması tutuklandı. İki ismin de 'Olay sırasında ateş etmedik' dedikleri aktarıldı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
Giriş Tarihi: 13.02.2022 11:52Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 12:31