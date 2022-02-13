Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs’a giden ikili konuştu

SON DAKİKA: HALİL FALYALI SUİKASTINDA BOMBA İDDİALAR!



Kıbrıs basınından, sır suikast ile ilgili bomba iddialar geldi. Buna göre; Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında; bugün şüpheli Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı.