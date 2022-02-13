13 Şubat 2022, Pazar
Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs'a giden ikili konuştu
Son dakika haberleri... Halil Falyalı'nın suikasta uğrayarak öldürülmesi Kıbrıs ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Adada tutuklanan Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı. Duruşmada; İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez hakkında da çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.02.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 18:45
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