13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs'a giden ikili konuştu

Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs'a giden ikili konuştu

Son dakika haberleri... Halil Falyalı'nın suikasta uğrayarak öldürülmesi Kıbrıs ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Adada tutuklanan Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı. Duruşmada; İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez hakkında da çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 18:45
  • 1
  • 20
Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs’a giden ikili konuştu

Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs’a giden ikili konuştu

SON DAKİKA: HALİL FALYALI SUİKASTINDA BOMBA İDDİALAR!

Kıbrıs basınından, sır suikast ile ilgili bomba iddialar geldi. Buna göre; Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında; bugün şüpheli Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı.

  • 3
  • 20
Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs’a giden ikili konuştu

Mahkemede, zanlılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şu bilgiler verildi:

'ALANYA'DAN TEKNE İLE GİTTİLER'

İkili, Alanya'dan KKTC'ye kaçak yolla tekne ile giriş yaptı. 12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak'ta ikametgahlarında mahkeme emri ile tutuklandı.

  • 4
  • 20
Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs’a giden ikili konuştu

KÜVETİN ALTINDAN SİLAH ÇIKTI

Evde yapılan aramada, banyo küvetinin altından bir adet 9 mm çapında naylona sarılı tabanca çıktı.

  • 5
  • 20
Son dakika: Halil Falyalı suikastında bomba gelişme! Kıbrıs’a giden ikili konuştu

Ayrıca 15 adet tabanca mermisi tespit edildi.