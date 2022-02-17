17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cuma ve Cumartesi kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji milyonları peş peşe uyardı

Cuma ve Cumartesi kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji milyonları peş peşe uyardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Cuma ve Cumartesi kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji milyonları peş peşe uyardı

Kar yağışı yeniden Türkiye'ye dönüyor. Cuma ve Cumartesi günü yurdun büyük bir bölümü kar etkisi altında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağacak illeri tek tek açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında Meteoroloji'nin yayınladığı kar yağışı raporunun detaylarını anlattı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Kar yağışı yurda yeniden dönüyor. Türkiye yarından itibaren bir süreliğine kar etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağacak iller açıklandı. 14. Bölge Müdürlüğü ise milyonlarca vatandaşı çığ, buzlanma ve don riskine karşı uyardı. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?

Türkiye günler sonra yeniden kar bulutlarının etkisiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ilde kar yağışı görüleceğini duyurdu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kar yağacak iller hakkındaki verileri canlı yayında anlattı.

16 - 20 Şubat tarihlerini işaret eden Karataş, Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporunu aktardı. Raporda Cuma ve Cumartesi günü için 15 ile kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Karataş A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"15 il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul'da da Cuma gününe kadar kapalı bir hava ve cuma günü ise yağış beklendiği belirtildi. Cumartesi günü ise İstanbul'da yine sıcaklıkların 10 derece olacağı ifade edildi."

CUMA VE CUMARTESİ 15 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari yer aldı.

ÇIĞ VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rüzgarın genellikle kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 3, Muş eksi 2, Bitlis eksi 2 ve Hakkari'de 2 derece olması beklenmektedir. Düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

KAR VE SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çok sayıda ilde kar ve yağmur etkisini cuma günü gösterecek. Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Çankırı ve Kastamonu'da cuma günü kar yağışı etkili olacak. İstanbul, İzmir ve İstanbul dahil birçok ilde ise sağanak başlıyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°CParçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 8°CParçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu

VAN °C, -1°CParçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu

MARDİN °C, 13°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA