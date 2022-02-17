Cuma ve Cumartesi kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji milyonları peş peşe uyardı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu



KAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu