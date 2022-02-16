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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu | 2 kişi tutuklu kalacak

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu | 2 kişi tutuklu kalacak

KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinin perde arkası aralanıyor. Mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Falyalı cinayeti zanlıları V.S. ve M.Ç, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi'nde 8'er gün uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, iş adamı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında iki zanlının tutukluluk sürelerinin 8'er gün uzatılmasına karar verildi.

Mahkemeye bilgi veren Polis Müfettişi, olayda kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetler ve kamera kayıtlarıyla ilgili tahkikatın devam ettiğini kaydetti.

Müfettiş, olayda kullanılan silahlarla bulunan bir tabancanın, Ankara'da bir yaralama olayında da kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili 300'den fazla görüşme yaptıkları, 100 civarında ifade alındığı ve zanlıların kaçtığı bölgelerden de 80 kamera kaydı toplandığı bilgisini paylaşan Müfettiş, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Müfettiş, kent güvenlik sistemindeki incelemelerin sürdüğünü ve 2 aracın daha olayda kullanıldığını, bu araçlar ile 2 şahsın daha arandığını belirtti.

Olayla ilgili Türkiye'deki gözaltı sayısının 6 olduğunu ve ciddi bir soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Müfettiş, şahısların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini, ayrıca Türkiye'de yakalanan şüphelinin olay yerinden kaçarken attığı eşyaların tahkikatının sürdüğünü söyledi.

Müfettiş, cinayetle ilgili 60-70 kişiden daha ifade alınacağını, emareler ve diğer şahısların arandığını açıkladı.

Savcılık da meseleye ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, incelemelerin devam ettiğini, kıyafetlerin Ankara'ya gönderileceğini aktararak, zanlıların 8 gün daha tutkulu kalmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Falyalı'nın yakın korumaları T.G. ve H.I. da mahkemeye çıkarılırken, bu iki ismin tutukluluk süreleri birer gün uzatıldı.

Zanlıların kanunsuz ateşli silah taşıma ve meskun mahalde ateş açma suçundan tutuklandığı, tahkikatın sürdüğünü belirtildi.

Girne Kaza Mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önleminin alındığı da görüldü.

KKTC'DE NE OLDU?

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de 4 kişi tutuklanırken, Türkiye'de ise 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi ise 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.

O İSMİN KIYAFETLERİ BULUNDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında flaş bir gelişme yaşandı!

Mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

"80 KAMERA KAYDI İNCELEMEYE ALINDI''

Polis, olayla ilgili 300'den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi.

Polis ayrıca, KKTC Kent Güvenlik Sisteminden (KGS) alınan görüntülerle ilgili incelemelerin sürdüğünü, olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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