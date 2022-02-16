Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu | 2 kişi tutuklu kalacak

Olayla ilgili Türkiye'deki gözaltı sayısının 6 olduğunu ve ciddi bir soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Müfettiş, şahısların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini, ayrıca Türkiye'de yakalanan şüphelinin olay yerinden kaçarken attığı eşyaların tahkikatının sürdüğünü söyledi.

Müfettiş, cinayetle ilgili 60-70 kişiden daha ifade alınacağını, emareler ve diğer şahısların arandığını açıkladı.

Savcılık da meseleye ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, incelemelerin devam ettiğini, kıyafetlerin Ankara'ya gönderileceğini aktararak, zanlıların 8 gün daha tutkulu kalmasını talep etti.