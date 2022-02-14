Halil Falyalı suikastında flaş şüphe! Yalan ifade veren iki koruma köstebek mi?
KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın korumaları dikkatlari üzerine çekti. 6 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.
Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat'ta KKTC'nin Girne kenti Çatalköy bölgesinde uğradığı şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3'ü 9 Şubat'ta, diğer 3'ü de önceki gün olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
İFADELER YALAN ÇIKTI
Türkistan Gülce ve Halil Işık'ın ilk ifadelerinde "Arkadaki koruma aracındaydık. Biz silah kullanmadık" dedikleri, ancak bu ifadelerinin yalan olduğu anlaşıldı.
Yapılan araştırmada iki şüphelinin olay sonrası ruhsatsız silahlarıyla havaya ateş açtıkları saptandı. Hakim, bu iki şüpheli için 3 gün tutuklama kararı aldı.
HALİL FALYALI'NIN 2 KORUMASI TUTUKLANDI
Öte yandan dün Kıbrıs'ta sıcak saatler yaşanmıştı... Halil Falyalı'yı o gece takip eden koruma aracında bulunan yakın korumalar; Türkistan Gülce ve Halil Işık tutuklanmıştı.
Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede; olay sırasında ateş etmediklerini söylemişti.
Ancak iki ismin de olay gecesi ateş ettikleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Halil Falyalı'nın yakın korumaları tutuklandı. Kıbrıs basınının iddiasına göre ise; Falyalı'nın yanında olan yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün mahkemeye çıkarıldı.
Gülce'nin iki kez, zanlı Işık'ın ise üç kez ruhsatsız silahlarla havaya ateş ettikleri ortaya çıktı. Akıllara ise köstebek şüphesi geldi.
Olayla ilgili iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, ifadelerin teyit edilmesi, mermi sayısının netleştirilmesi ve ileri araştırmalar için zanlıların 3 gün tutukluluğunu istedi.
Zanlıların olayla bağlantısı olduğuna dair yeterli delil olduğunu söyleyen hakim tutukluluk kararı verdi.
Ayrıca; ilk gün İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in ardından Faysal Söylemez'in de gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltındaki diğer dört kişinin ise farklı soyadlara sahip olduğu bildirildi.
NE OLMUŞTU?
KKTC'de Falyalı'nın bulunduğu araca 9 Şubat'ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti.
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