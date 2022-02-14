Halil Falyalı suikastında flaş şüphe! Yalan ifade veren iki koruma köstebek mi?

HALİL FALYALI'NIN 2 KORUMASI TUTUKLANDI

Öte yandan dün Kıbrıs'ta sıcak saatler yaşanmıştı... Halil Falyalı'yı o gece takip eden koruma aracında bulunan yakın korumalar; Türkistan Gülce ve Halil Işık tutuklanmıştı.

Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede; olay sırasında ateş etmediklerini söylemişti.

Ancak iki ismin de olay gecesi ateş ettikleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Halil Falyalı'nın yakın korumaları tutuklandı. Kıbrıs basınının iddiasına göre ise; Falyalı'nın yanında olan yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gülce'nin iki kez, zanlı Işık'ın ise üç kez ruhsatsız silahlarla havaya ateş ettikleri ortaya çıktı. Akıllara ise köstebek şüphesi geldi.