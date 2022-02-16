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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Suikastı tek tek planlamışlar

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Suikastı tek tek planlamışlar

KKTC'yi derinden sarsan Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) işadamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 6'sı İstanbul'da, 6'sı KKTC'de olmak üzere 12'ye yükseldi.

KKTC'de gözaltına alınanlardan aralarında Falyalı'nın iki korumasının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. İstanbul'da sorgusu süren şüphelilerden 3'ünün gözaltı süresi uzaltıldı.

İstanbul'daki şüpheliler arasında 'Söylemezler' suç örgütü üyeleri Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez isimleri dikkat çekiyor.

KKTC'deki zanlıların suikast için kullandıkları araçları Musa Ç.'nin temin ettiği sahte sürücü belgesiyle kiraladıkları düşünülüyor.

Şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Veysel S., Girne'de kaldıkları evin Mustafa Söylemez tarafından kiralandığını söyledi.

İstanbul'da sorgusu süren şüphelilerden dördünün de sahte kimlik taşıdıkları ortaya çıktı.

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