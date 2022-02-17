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Son dakika: İstanbul'da dev FETÖ operasyonu! Onlarca şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: İstanbul’da dev FETÖ operasyonu! Onlarca şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı. Yakalananların arasında örgütte “mahrem sorumlu”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe sorumlusu” gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu belirtildi.

İstanbul'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta gizlenirken yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında arama kararı olan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yine FETÖ'den aranması olan 5 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 34 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

DOLAPTAN ÇIKTI

Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi. Polis, şüpheliyi dolaptan çıkararak, gözaltına aldı.

Operasyon anları ve şüphelinin dolaptan çıkarılması polis kameralarınca kaydedildi.

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