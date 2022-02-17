FETÖ medya davasında yeni gelişme! Atilla Taş'ın FETÖ dosyası ayırdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Yargıtay'dan cezaları bozulan 8 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Atilla Taş'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Ünal Tanık, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemal Azmi Kalyoncu, Yakup Çetin, Ali Akkuş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu katıldı. Sanıklardan Atilla Taş'ın avukatı ise Taş'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını bildirdi.
ATİLLA TAŞ AYRI YARGILANACAK
Duruşmada sanıklar ve avukatların savunma ve talepleri alındı. Mahkeme heyeti, Atilla Taş'ın dosyasının diğer sanıklardan ayrılmasına karar verdi. Duruşma 23 Haziran'a ertelendi. Taş'ın yargılanmasına ayrıca devam edilecek.
17 SANIĞIN CEZASI ONANMIŞTI
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan 28 sanıkla ilgili 8 Mart 2018 tarihinde karar veren mahkeme, FETÖ üyeliğinden Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı'nın aralarında bulunduğu 12 sanığı 7.5 yıl, Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Şarkıcı Atilla Taş'a 3 yıl 1.5 ay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Murat Aksoy'a ise örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklardan sadece Muhterem Tanık beraat ederken, firari sanıklar Sait Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyaları ayrılmıştı.
İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta sanıklardan 17'sinin cezasını onamış, 8 sanığın cezasını bozmuştu.
İNFAZLARI DOLDU
Haklarında onama kararı verilen sanıklar ise cezalarının infazını doldurup cezaevinden çıktı.
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