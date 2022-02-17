FETÖ medya davasında yeni gelişme! Atilla Taş’ın FETÖ dosyası ayırdı

ATİLLA TAŞ AYRI YARGILANACAK

Duruşmada sanıklar ve avukatların savunma ve talepleri alındı. Mahkeme heyeti, Atilla Taş'ın dosyasının diğer sanıklardan ayrılmasına karar verdi. Duruşma 23 Haziran'a ertelendi. Taş'ın yargılanmasına ayrıca devam edilecek.