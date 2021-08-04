Gülben Ergen ve Atilla Taş’tan algı operasyonu! Yangın yalanını bilerek paylaştılar

YENİ YALAN YİNE VİCDANLARA OYNADI

Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017'deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.