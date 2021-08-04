Gülben Ergen ve Atilla Taş'tan algı operasyonu! Yangın yalanını bilerek paylaştılar
Türkiye'de 8 gün önce Manavgat'ta başlayan yangınlar birçok ile yayıldı. Yürekleri yakan yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken Gülben Ergen ve Atilla Taş gibi isimler algı operasyonuna kalkıştı. Taş ve Ergen, 2017'de California'da meydana gelen bir yangının görüntülerini paylaştı.
Türkiye'deki yangınların ardından dış kaynakların başlattığı 'Help Turkey' oyununun ardından yeni bir hamle geldi. 2017'de ABD'deki yangında çekilen görüntüler Türkiye'ymiş gibi sosyal medyada servis edildi.
YENİ YALAN YİNE VİCDANLARA OYNADI
Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017'deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.
İŞTE ORİJİNAL VİDEO
Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Atilla Taş ve Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet ettiler.
VİDEO 2017'DEKİ KALİFORNİYA YANGININDAN
Türkiye'deymiş gibi paylaşılan söz konusu videonun The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017'nin Aralık ayında yüklendiği görülüyor.
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