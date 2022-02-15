15 Şubat 2022, Salı
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Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'a FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’a FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası istinaf tarafından onandı.

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