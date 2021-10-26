FETÖ’cü Atilla Taş’ın yargılandığı davada karar!

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklardan Ali Akkuş'u tanıdıklarını beyan eden 3 tanık, bu kişinin Zaman Gazetesi'nde herhangi bir örgütsel bağ değil profesyonel iş kapsamında çalıştığını ve FETÖ ile ilgili bir propagandasına rastlamadıklarını söyledi. Diğer tanıklar da sanıklardan Ünal Tanık ve Yakup Çetin'in FETÖ'yle ilgili herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını söylediler. Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan sanık Ali Akkuş, Zaman Gazetesi'nden başka bir yerde çalışmadığını ve bu gazete kapandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını söyledi. Söz alan diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.