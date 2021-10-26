FETÖ'cü Atilla Taş'ın yargılandığı davada karar!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada, savunması alınmayan Atilla Taş dışındaki 7 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Yargıtay'dan cezaları bozulan 8 sanığın yargılanması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen sanık Atilla Taş'ı avukatı temsil etti.
TANIK DİNLENDİ
Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklardan Ali Akkuş'u tanıdıklarını beyan eden 3 tanık, bu kişinin Zaman Gazetesi'nde herhangi bir örgütsel bağ değil profesyonel iş kapsamında çalıştığını ve FETÖ ile ilgili bir propagandasına rastlamadıklarını söyledi. Diğer tanıklar da sanıklardan Ünal Tanık ve Yakup Çetin'in FETÖ'yle ilgili herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını söylediler. Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan sanık Ali Akkuş, Zaman Gazetesi'nden başka bir yerde çalışmadığını ve bu gazete kapandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını söyledi. Söz alan diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.
BERAATINI TALEP ETTİ
Sanık Atilla Taş'ın avukatı müvekkilinin attığı tweetlerle ilgili suç unsuru oluşmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Taş ile ilgili "ihlal" kararı verdiğini belirterek bu kararın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Avukat, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında ayırma ve beraat kararı verilmesini talep etti.
ATİLLA TAŞ'IN ADLİ KONTROLÜ DEVAM EDİYOR
Mahkeme heyeti, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu'un adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Sanıklardan Atilla Taş'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddeden yargılanması için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklenmesini dikkate alan heyet, bu suçlama yönünden savunması henüz alınmayan Atilla Taş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması talebini ise daha sonra değerlendirilmesine karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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