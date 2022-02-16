TFF Murat Sancak'ın "FETÖ'cüler var" iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

TFF olarak Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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