17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Rize Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan Rize Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Rize Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Erdoğan’ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri... Rize Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında vefat eden Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Rize Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı. Ahmet Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA