17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni’ne mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar adıyla açılışı yapılacak kampüsün, eğitime verdikleri önemi göstermenin yanı sıra, Sancar'a minnet duygularının da bir ifadesi olduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA