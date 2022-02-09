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Kılıçdaroğlu ve Akşener İngiliz medyasının yalanını sahiplendi! İşte trol haberciliğin uluslararası ayağı

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Kılıçdaroğlu ve Akşener İngiliz medyasının yalanını sahiplendi! İşte trol haberciliğin uluslararası ayağı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin kaleme aldığı makalesinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen İngiliz medyası büyük bir skandala imza atarak "İngiltere, Türkiye'de mülteci merkezi kuracak" ismiyle büyük bir yalanı dolaşıma soktu. Dışişleri Bakanlığından ve İletişim Başkanlığından bu haberlere anında yalanlama gelse de muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İngiliz medyasının bu yalanını sahiplendi. İşte trol haberciliğin uluslararası ayağı...

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