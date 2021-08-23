Muhalefet İngiliz medyasının yalanına sarıldı! Gerçek ne? İşte yanıtı

BBC Türkçe, Daily Mail gazetesini kaynak göstererek, İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye'de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik haber servis etmişti. İngiliz medya kuruluşları, bu iddialarını İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ye dayandırsa da, İngiliz bakanın makalesinde Türkiye'nin adı dahi geçmiyor. İki kuruluş da Türkiye'nin adını haberlerine ekleyerek algı çalışması gerçekleştirdi.

SORGULAMA GEREĞİ DUYMADILAR

İngiliz medyasının kasıtlı çarpıtmasına Türkiye'deki muhalefet sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haberlerin doğruluğunu sorgulamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama yapmasını talep edip Türkiye'ye iftirada bulundular.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN İFTİRA

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de 'mülteci merkezleri' kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de benzer şekilde konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Tweetine Erdoğan'ın hesabını da ekleyen Akşener, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" diyerek büyük bir skandala imza attı.

İŞTE O MAKALE

The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makale

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace'e atfen Türkiye ve Pakistan'ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.

DIŞİŞLERİ YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.