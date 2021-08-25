Siyasette mülteci merkezi tartışması! CHP asılsız haberde ısrarını sürdürüyor

BBC Türkçe, Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacağı yönündeki gerçek dışı haberi, tepkiler gelince silmek zorunda kaldı ve okuyucularından özür diledi. Ancak; haber üzerinden manipülasyona imza atan CHP'nin ısrarı sürüyor. Partinin Grup Başkan Vekili Özgür Özel ''Biz ne okuduğumuzu görüyoruz'' diyerek gerçek dışı iddiaya yine sahip çıktı. İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu ise haberin yalan olduğunu kabul etti ancak; Genel Başkan Akşener mesajını henüz silmedi.

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