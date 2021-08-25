Kılıçdaroğlu 'Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak' yalanını hala sürdürüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC’nin özür dilediği ve İngiliz Savunma Bakanı Wallace'ın kesin bir dille yalanladığı “İngiltere’nin Türkiye’de mülteci kampları kuracağı” iddiasını bugün yeniden öne sürdü. Haber yalanlanmasına rağmen iddialara arka çıkmayı sürdüren Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iç politikadaki yalan alışkanlığını ülke dışına taşıdı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. BBC Türkçe ve The Guardian, makalenin hiçbir yerinde Türkiye geçmemesine, ima dahi edilmemesine rağmen makaleyi çarpıtarak verdi. Wallace kaleme aldığı makalesinde "İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız" ifadelerini kullandı.
BBC TÜRKÇE HABERİ ÇARPITTI
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir gazeteye yazdığı makalede Türkiye ve Pakistan'a göçmen kampı kuracaklarını söylediği iddia edildi. BBC Türkçe haberi, 'İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan'a göçmen kampları kurmayı planlıyoruz' şeklinde birinci ağızdan bir açıklama şeklinde duyurdu.
Sosyal medyada hızla yayılan yalan haber, toplumun tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin haberini paylaşarak Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de benzer bir tutum sergiledi.
DIŞİŞLERİ VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI
Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı sözkonusu haberi süratle yalanladı. Makalede böyle bir ifade olmadığını da duyurdu.
KILIÇDAROĞLU, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası bir tepki çeken hamle daha yaptı. Kılıçdaroğlu, yalan habere sahip çıktı, Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.
BBC TÜRKÇE ÖZÜR DİLEDİ
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın sözlerini çarpıttığını kabul eden BBC Türkçe geri adım attı ve özür diledi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER PAYLAŞIMLARINI SİLMEDİ
Başkan Erdoğan ve hükümeti yalan haber üzerinden hedef alan Akşener ve Kılıçdaroğlu BBC Türkçe'nin açıklaması sonrası sessizliğe büründü. Özür dilemeyen iki lider paylaşımlarını da silmeyerek tepki çekti.
KILIÇDAROĞLU PİŞKİNCE YALANINI BUGÜN DE SÜRDÜRDÜ
CHP lideri bugünkü programında da yalan haberi doğruymuş gibi sundu ve yalanı sürdürdü.
Kılıçdaroğlu, 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda şu ifadeleri kullandı:
İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz. Onların rahatı için, bize para veriyorlar, 'Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar.
Cumhur İttifakı yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerine kadar yalan siyasetini strateji olarak belirlediğini ve bu tehlikeli stratejiyi sürdürmeye çalışacaklarını belirtmişti.
Başkan Erdoğan, Millet İttifakı'nın stratejisini, 'Yalan Terörü' olarak tanımlamıştı.
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