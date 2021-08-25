Kılıçdaroğlu ’Türkiye’ye mülteci merkezi kurulacak’ yalanını hala sürdürüyor

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER PAYLAŞIMLARINI SİLMEDİ

Başkan Erdoğan ve hükümeti yalan haber üzerinden hedef alan Akşener ve Kılıçdaroğlu BBC Türkçe'nin açıklaması sonrası sessizliğe büründü. Özür dilemeyen iki lider paylaşımlarını da silmeyerek tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU PİŞKİNCE YALANINI BUGÜN DE SÜRDÜRDÜ

CHP lideri bugünkü programında da yalan haberi doğruymuş gibi sundu ve yalanı sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda şu ifadeleri kullandı:

İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz. Onların rahatı için, bize para veriyorlar, 'Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar.

Cumhur İttifakı yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerine kadar yalan siyasetini strateji olarak belirlediğini ve bu tehlikeli stratejiyi sürdürmeye çalışacaklarını belirtmişti.

Başkan Erdoğan, Millet İttifakı'nın stratejisini, 'Yalan Terörü' olarak tanımlamıştı.