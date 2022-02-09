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Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Konya’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya’da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkili olduğu illerde kar yağışı kendisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışının olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler kar tatili olan illeri araştırmaya başladı. İşte, Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışınıne etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Valilikler tarafından son dakika tatil haberleri yakından takip ediliyor. İşte, Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; genellikle güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Konya'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...

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