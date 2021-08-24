’Afgan mülteci’ yalanı ortaya çıkan Fatih Altaylı özür dileyecek mi?

BBC TÜRKÇE SERVİS ETTİĞİ HABERİ SİLDİ

BBC Türkçe, 22 Ağustos 2021 tarihinde saat:22.21'de servis ettiği "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber silmişti.

BBC TÜRKÇE: "BBC TÜRKÇE'NİN BÖYLE HATALAR YAPMAMASI GEREKİR. BU NEDENLE OKUYUCULARIMIZDAN/İZLEYİCİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ"

BBC Türkçe, 23 Ağustos saat:16.16'da açıklama yayınladı ve "BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı. "BBC Türkçe'den açıklama" başlıklı metinde şöyle denildi: "BBC Türkçe'de aktarılan (haberin) ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir. Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz. İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve İngiltere gazetelerinde yer alan söz konusu haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz."

EURONEWS TÜRKÇE DE DÜZELTME YAYINLADI

Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, 22 Ağustos 2021 saat:23.11'de "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber servis etti. Euronews Türkçe; 23 Ağustos saat:15.44'de söz konusu haber hakkında düzeltmede bulundu ve "DÜZELTME: İngiltere Savunma Bakanı makalesinde doğrudan Türkiye'nin adını kullanmıyor. Ancak İngiliz basını Bakanlık yetkililerine dayandırdıkları haberlerde söz konusu ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın da yer aldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.