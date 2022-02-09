İmamoğlu'nun troll ordusu! İstanbul'un kaynaklarını onlara aktarıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize çalışan troll hesapları İmamoğlu'nun attığı tweetlerin altına seri şekilde tweet atarak övgü dolu paylaşımlarda bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda bu hesapları ifşalarken “Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir.” ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul için ayrılan bütçenin büyük bir kısmını reklama ayırırken, bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li İBB'nin yeni bir skandalını daha ortaya çıkardı.
TROLLERİ İFŞA OLDU
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, yayınladığı video ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için troll hesaplardan atılan paylaşımlara yer verdi. Dağ, İBB ve İmamoğlu'nun trollerini tek tek ifşa ederken, İstanbul için ayrılan kaynağın nerelere kullanıldığını da gözler önüne serdi.
"NE BOZULAN İMAJ DÜZELİR, NE DE MİLLETİN SARSILAN GÜVENİ TAZELENİR"
Dağ konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir." ifadelerine yer verdi.
"KAYNAKLAR ÇOCUKÇA İŞLERE AKTARIYOR"
Açıklamalarına devam eden Dağ, "İstanbul'un ve İstanbulluların yaşanabilir bir şehirde ideal belediye hizmetlerini almaları için ayrılan kaynak, işte bu çocukça işlere aktarılıyor." dedi.
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