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Son dakika: Türk Davos'u: Antalya Diplomasi Forumu! Onlarca ülkeden dev katılım

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: Türk Davos’u: Antalya Diplomasi Forumu! Onlarca ülkeden dev katılım

Son dakika haberine göre Antalya Diplomasi Forumu, bölge siyaseti için çözüm platformuna dönüşüyor. Normalleşme müzakerelerinin yürütüldüğü ErmenistanYunanistanMısır ve İsrail yeni katılımcılar olabilir.

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