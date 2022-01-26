Tunç Soyer'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni düzen! Liyakat vaatleri nerede? Yönetmene otoparktan ikinci aylık bağlandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’i kentteki otoparkları işleten belediye şirketi İZELMAN’a yönetim kurulu üyesi yaparak maaşa bağladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eş, dost, ahbap belediyeciliği artık yeni boyutlar kazanmaya başladı. Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşlarını belediyeye yönetici yapan ve bazılarına çift maaş bağlayan, diğer yandan PKK'ya destek veren bildiriyi imzaladığı için KHK ile uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen maaş veren Soyer, çok konuşulacak bir icraata daha imza attı.
Soyer, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de yapan ve şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Yücel Erten'i kentteki otoparkları işleten belediye şirketi İZELMAN'a yönetim kurulu üyesi yaparak maaşa bağladı. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak kent yollarını asfaltlayan İZBETON şirketine yönetici yapılan Yücel Erten, böylece 'asfaltçılıktan' 'otoparkçılığa' transfer oldu.
BİR TİYATROCUYA DAHA KIYAK
Bu arada Soyer, İzmir Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi olan ve halen Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Eren Aysan Yığcı'ya da 'kıyak' yaptı. Soyer Yığcı'yı da otopark işletmecisi İZELMAN'ın yönetim kurulu üyeliğine getirdi ve maaşa bağladı. İki usta tiyatrocunun kentin otopark ve benzeri işlerine nasıl katkı vereceği merak konusu oldu. Soyer'in Tiyatro Genel Sanat Yönetmenliği yapan Yücel'e böyle bir şirket yönetim kurulu üyeliğine getirerek ek gelir sağlamaya çalıştığı belirtildi.
ATANMASI DA TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine, geçtiğimiz yılın ilk aylarında zaten bu göreve gelecek ismi seçmek için oluşturulan Seçici Kurul'da yer alan 7 isimden biri olan Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Erten'in atanması tartışma çıkarmıştı. Yücel Erten, genel sanat yönetmenliği için başvuran 29 aday arasında yer almıyordu. Erten, aday olmadığı ve adaylık için aranılan şartlara uymadığı halde bu göreve atanmıştı. O dönem Kıbrıs'ta yaşayan ve şu an 77 yaşında olan Erten, son ana kadar Seçiciler Kurulu üyesi olması nedeniyle genel sanat yönetmeni adaylığı için başvuru dosyası da vermemişti. Yücel Erten, o tarihte 76 yaşında olduğu için 657 sayılı Devlet Memurları kanununun hükümlerine de uymuyordu.
AKKAYA İZULAŞ'A YÖNETİCİ YAPILDI
Başkan Tunç Soyer, bir diğer dikkat çeken atamayı da belediyenin ulaşım şirketi İZULAŞ'ta yaptı. ESHOT'ta görevden alınınca emekliliğe ayrılan eski Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'yı İZULAŞ'a yönetim kurulu üyesi yaparak maaş bağladı. Akkaya'nın eşi Akay Ağca Akkaya'nın geçtiğimiz aylarda Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde aracıyla önünü kestiği otobüs şoförünü, "Ben genel müdürün eşiyim" diye tehdit etmişti.
Yeni Asır'ın ulaştığı Turgay Akkaya ise, şoförün eşine hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia ederek eşinin de şoföre, "Ayıp değil mi biz aynı camianın insanıyız" dediğini savunmuştu. Turgay Akkaya, "Aralarında tartışma olmuş. Bu arada şoför eşime küfürlü bir ifade kullanmış. O yüzden sıkıntı yaşamışlar. Basit bir iş. Eşim geçmek istemiş, şoför de yol kapanınca 'Yürü lan' demiş. Öyle aralarında bir tartışma olmuş" diye konuştu. Akkaya, "Şoförle ilgili bir işlem yapıldı mı?" sorusuna ise, "Hayır. Şoför özür diledi" cevabını vermişti.
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