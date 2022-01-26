CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Eski Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla manevi tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.