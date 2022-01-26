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CHP'lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret 'suç olmasın' dediler Başkan Erdoğan'a tazminat davası açtılar

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu'nda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesinin suç olmaması için kanun teklifi hazırlayan CHP'lilerin; kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Başkan Erdoğan'a tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin suç olmaması için kanun teklifi hazırlayan CHP'lilerin; kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Eski Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla manevi tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

ÖZEL: CUMHURBAŞKANINA HAKARET "SUÇ" OLMASIN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Türk Ceza Kanunu'nda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Özel; Pazartesi günü kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını ifade etti.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

CHP GENEL BAŞKANI, HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI VE MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NDAN ERDOĞAN'A TAZMİNAT DAVASI
Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Eski Başkanı Selahattin Demirtaş ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de bulunduğu birçok siyasinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla tazminat davası açtığı öğrenildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

REKOR KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDA!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 14 manevi tazminat davası açtığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 8 manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

Söz konusu davalardan 3'ünün Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragatiyle düştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun açtığı 5 tazminat davasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı bulunduğu ve davanın reddiğine karar verildiği ifade edildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan hakkında 6 tazminat davası açtığı öğrenildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

Söz konusu davalardan 3'ünün karara çıktığı, 2 davada Erdoğan'ın haklı bulunduğu bildirildi. Karara çıkan bir davada ise yerel mahkemenin Kemal Kılıçdaroğlu lehine karar verdiği ancak davanın sonuçlanmadığı öğrenildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Eski Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tazminat davaları açtığı ifade edildi.

CHP’lilerden büyük tutarsızlık! Cumhurbaşkanına hakaret ’suç olmasın’ dediler Başkan Erdoğan’a tazminat davası açtılar

VATANDAŞLARA DA DAVA AÇILIYOR
Muhalefet partilerin milletvekilleri ve yöneticilerinin de, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla birçok vatandaşa dava açtığı bildirildi.

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